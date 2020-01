WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Mężczyzna pyta, czy warto związać się z Ukrainką. Słyszał już różne opinie i chce poznać prawdę "Jak rozpoznać czy słodkie oczy są do mnie, czy do mojego obywatelstwa?" - pyta mężczyzna, który się zastanawia, czy związek z Ukrainką ma sens. Internauta pyta, czy Ukrainka to może być dla niego dobra partia (Agencja Gazeta) "Słyszałem już różne opinie: jedni chwalą, mówią, że Ukrainka nie wymaga jak polska księżniczka, kultywuje ognisko domowe, jest romantyczką, często zazdrosną, ale troskliwą, która jednak nie zapomina o korzeniach. Drudzy krytykują, że Ukrainka to odpowiednik Polski parę lat temu w UK lub Niemczech - że zdradzi z bogatszym itd." - napisał użytkownik forum WP Kafeteria. "Co sądzicie? Stereotypy i każda jest inna czy można generalizować?" - zapytał internautów. Związek z Ukrainka - mężczyzna pyta, czy warto spróbować "Uważam, że panie z Ukrainy, są lepszymi kandydatkami na partnerki niż nasze rodaczki. Ludzie z Ukrainy znają biedę. Wiedzą, jak to jest, gdy jest ciężko, przez co stali się wytrwali i nie wyrzucają do kosza tego, co się psuje, tylko starają się to naprawiać" - stwierdził jeden z forumowiczów. "Współczesna Ukrainka jest taka, jakie Polki były 50 lat temu, zanim im kapitalizm i zachód do głowy uderzył Będzie cię szanowała, wspierała, będzie romantyczna i sprawi, że poczujesz się jak mąż, a nie maszynka do pieniędzy" - podkreślił inny. Głos w dyskusji zabrała też kobieta. "Ale generalizujecie... Szok. Znałam trochę dziewczyn z Ukrainy i muszę powiedzieć, że niczym szczegółowym się nie różniły od Polek. Kilka miało nawet jeszcze większe parcie na markowe ciuchy, drogie telefony czy auta i mega się z tym obnosiły. Aż żal patrzeć było" - zaznaczyła.