Mężczyźni i chłopcy też są ofiarami gwałtów w Ukrainie. "Wierzchołek góry lodowej"

Jak czytamy w "The Guardian", Patten podkreśliła, że zgłaszanie przestępstw seksualnych może być dla mężczyzn szczególnie trudne. - Kobietom i dziewczętom trudno jest zgłosić gwałt między innymi z powodu napiętnowania. W przypadku mężczyzn i chłopców może to być jeszcze trudniejsze. Musimy stworzyć bezpieczną przestrzeń dla wszystkich ofiar do zgłaszania przypadków przemocy seksualnej - powiedziała podczas konferencji.