Rosyjski żołnierz zgwałcił ciężarną 16-latkę. "Kiedy stawiałam opór, dusił mnie"

- On zastosował jakąś taktykę psychologiczną. Zaczął mówić mi to samo, co mówił do mnie gwałciciel. Krzyczał na mnie, że zrobiłby to samo, co gwałciciel. Byłam tak przerażona, że zaczęłam płakać - mówiła o przesłuchaniu rosyjskiego dowódcy CNN.