Jest pierwszym wdowcem konsekrowanym w Polsce. Mówi, jak żyje

Andrzej Grzegorski przez wiele lat był mężem Barbary, z którą doczekał się trójki dzieci: córki oraz dwóch synów. Niestety kobieta zmarła, dokładnie w 31. rocznicę zawarcia małżeństwa. Dla pana Andrzeja był to prawdziwy cios. Rok później mężczyzna postanowił zostać wdowcem konsekrowanym. Jego decyzja mocno zaskoczyła dzieci. Miał im wówczas powiedzieć, że "Kościół taty nie zabierze, a on tylko przyrzeka, że do końca życia będzie iść z Panem Bogiem".