Kupiła maltańczyka. Pokazała, co wyrosło z psa za 6 tys. zł

Maltańczyk to jedna z najmniejszych ras psów (wysokość ok. 22 cm). Wywodzi się z regionu śródziemnomorskiego, gdzie był hodowany już w epoce Cesarstwa Rzymskiego. Charakteryzuje się wyjątkową lojalnością wobec swojego właściciela. Jest wybitnie nieufny wobec osób, które spotyka po raz pierwszy. Nie zaleca się głaskania malutkiego maltańczyka, którego widzi się pierwszy raz, gdyż może on użyć swoich ostrych zębów. Rodzina, o której mowa, pragnęła właśnie takiego psa. Kiedy dorósł, okazało się, że nie jest to klasyczny przedstawiciel rasy.