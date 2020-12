Miał niecałe 4 lata. Trafił do Auschwitz, gdzie zginął w komorze gazowej

Joan Vintura urodził się 7 grudnia 1939 roku w Amsterdamie. Miał żydowskie pochodzenie, co niestety okazało się jedynym powodem, dla którego według nazistów nie powinien żyć. We wrześniu 1943 roku został deportowany do obozu w Auschwitz, a niedługo później po selekcji zginął w komorze gazowej.