Miała 10 lat, gdy wygrała "MasterChef Junior". Dziś widzowie nie mogą jej rozpoznać

Zaczęło się od "MasterChefa" dla dorosłych, który jest emitowany na antenie telewizji TVN już od 10 lat. W 2016 roku popularny program kulinarny doczekał się dziecięcej wersji, a jego nieletni uczestnicy walczą o tytuł "Mistrza Kuchni Juniorów". Do tej pory wyłoniono siedmiu laureatów - niektórych widzowie pamiętają do dziś i to pomimo upływu lat.