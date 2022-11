"Trochę karygodne". Tak Michel Moran mówi o kulinarnych błędach Polaków

- Okresu zimowego nie wyobrażam sobie bez pysznej zupy. Kocham zrazy, różne rodzaje kasz, dlatego, że po 20 latach ta polska kuchnia jest też trochę we mnie, dla mnie to już jest normalne, to nie jest żaden eksperyment, ja kocham te dania. Wiadomo, że latem bigos to trochę trudno, ale zimą kocham - zdradził także Moran w rozmowie z portalem.