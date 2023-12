Miała 16 lat, gdy ślad po niej zaginął. Koleżanki mówiły o romansie z dojrzałym mężczyzną

W "Interwencji" zaprezentowano reportaż na temat zaginięcia 16-letniej Katarzyny. 9 maja 2000 r. wyszła z domu i już nigdy do niego nie wróciła. Zgodnie z zeznaniami przyjaciółek dziewczyny oraz zapiskami w jej pamiętniku, od wielu lat spotykała się z przyjacielem rodziców, warszawskim adwokatem, który mieszkał na sąsiedniej ulicy. Czy to właśnie on stoi za jej zniknięciem?