Miała 18 lat, gdy zaszła w ciążę. "Byłaś na tyle głupia, to masz"

Niedawno głośno było o 13-letniej mieszkance Sochaczewa, która urodziła dziecko w trakcie szkolnej wycieczki. Do zdarzenia doszło 17 maja 2024 roku w ośrodku wypoczynkowym w Zatorze.

Dominika zaszła w ciążę mając 18 lat. – Byłaś na tyle głupia, żeby w ciążę zajść, to teraz masz – mówili jej rodzice.

- Tata przyszedł na salę poporodową z kopertą. Było w niej 1200 złotych, żebym miała cokolwiek na początek. Na pewno dużo wysiłku kosztowało go odłożenie tych pieniędzy, bo pracował jako dozorca i nie zarabiał wiele – opowiada kobieta na łamach "Newsweeka".

Jej mama nie chciała, by dłużej z nimi mieszkała. Krzyczała na Dominikę, a dziecko nazywała bękartem.

Nie pomógł jej też partner. - Wiesz, co usłyszałam, gdy mu powiedziałam o ciąży? Że to pewnie nie jego – mówiła dziennikarce "Newsweeka" Karolinie Rogaskiej.

Nastoletnia ciąża to temat budzący wiele emocji i kontrowersji. Często zjawisko to jest mylnie postrzegane przez społeczeństwo.

- Wielu osobom kojarzy się z tzw. marginesem społecznym. To nieprawdziwy obraz - mówiła w rozmowie z Wirtualną Polską Angelika Szelągowska-Mironiuk, psycholożka i psychoterapeutka. - W ciążę zachodzą niekiedy dziewczyny z "dobrych domów", których rodzice mają wysoki status socjoekonomiczny. Nastolatka, niezależnie od tego, w jakim żyje środowisku, potrzebuje wsparcia i edukacji - zarówno tej przygotowującej ją do porodu i połogu, jak i psychologicznej - tłumaczyła.

– Odrzucenie rodzicielskie w takim wieku i na takim życiowym zakręcie może doprowadzić do zachowań autodestrukcyjnych czy depresji i zaburzeń lękowych. Zwiększa ryzyko uzależnienia się od substancji psychoaktywnych – mówi "Newsweekowi" psycholożka dzieci i młodzieży Katarzyna Wieloch.

– Dlatego tak istotne jest, by państwo w końcu zagwarantowało takim dziewczynom wsparcie medyczne i psychologiczne, ale też dostęp do bezpiecznej aborcji – podkreśla ekspertka.

