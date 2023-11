Urodziły jako nastolatki. "Bałam się nosić, przewijać, kąpać"

Kiedy tylko go dostała, od razu poszła do łazienki. Dwie kreski. - Wyszłam do partnera, który też miał wtedy 17 lat. Tylko popatrzyliśmy na siebie. Zbiegłam na dół do rodziców. Bez słowa postawiłam test ciążowy na stole. Mama spojrzała i powiedziała: "No to mamy ciążę". Tata odpowiedział: "No to zaj***cie". Bałam się ich dalszych słów i wróciłam do chłopaka, zaczęłam płakać.