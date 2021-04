Miała być wielka feta. Elżbieta II nie będzie świętować urodzin

Królowa przeżywa stratę

Elżbieta II razem z mężem przeżyła ponad 70 lat. Jednak nie brakowało wzlotów i upadków, ponieważ nie było tajemnicą, że Filip miewał od czasu do czasu romanse. Królowa przez wiele lat milczała i nie komentowała podobnych rewelacji, wierząc w to, że dla dobra rodziny i monarchii musi przybierać dobrą minę do złej gry.