Córka Davida Hasselhoffa jest modelką. Pokazała zdjęcie w kostiumie kąpielowym

68-letni Hasselhoff, któremu największą popularność przyniosła rola Mitcha Buchannona w serialu "Słoneczny patrol", doczekał się dwóch córek: Taylor-Ann (ur. 5 maja 1990) i Hayley (ur. 26 sierpnia 1992). Ich matką jest druga żona aktora – Pamela Bach. Niestety, do rozwodu doszło w 2006 roku.

Wczesny debiut

Starsza córka serialowego ratownika jest trenerką fitness, natomiast młodsza pracuje jako aktorka, influencerka oraz modelka plus size. Jej instagramowy profil śledzi w tym momencie 101 tys. użytkowników.

Hayley ma na swoim koncie kilka ról filmowych, m.in. w "Huge", "Mój przyjaciel pies" oraz "Rekinadzie 4", gdzie pojawia się u boku ojca. Brała też udział w programach typu reality show. Jednak największą rozpoznawalność (obok działalności w sieci) przyniosła jej praca modelki plus size.

Modelka Plus Size

30-letnia dziś blondynka debiutowała przed aparatem bardzo wcześnie – miała zaledwie 14 lat. Wkrótce podpisała kontrakt z jedną z najlepszych agencji modelek – nowojorską Wilhelminą, a następnie przeszła do, równie prestiżowego, Forda.

Hayley brała udział w tygodniach mody i pozowała do zdjęć – często reklam bielizny oraz strojów kąpielowych. W 2019 roku próbowała swoich sił jako wokalistka w programie "X Factor: Celebrity". Niestety, bez powodzenia.

- Z każdą falą emocji, wzrastamy. Wykorzystaj dzień dzisiejszy, aby potwierdzić to, co czujesz, przeanalizować to i pozwolić sobie na znalezienie sił.