Miała na sobie jeden kolor. Tak pozowała na ściance

Niektórzy twierdzą, że czerń jest już passe. Inni, że to kolor, który zawsze będzie w modzie. Co na ten temat sądzi Marta Żmuda Trzebiatowska? Możemy się tego dowiedzieć dzięki jej stylizacji, w której pojawiła się na ściance #Wszechmocnych.

Żmuda Trzebiatowska postawiła tym razem na czarny total look. Dopasowana suknia maksi z długim rękawem uzupełniona została wiązaniem w pasie oraz narzuconą marynarką. Choć taka stylizacja mogłaby poniekąd wydawać się nudna, dzięki złotej biżuterii, torebce mini i delikatnym falom stała się równie elegancka, jak i nowoczesna.

To dla naszej redakcji zaszczyt, że Marta Żmuda Trzebiatowska zgodziła się przyjąć rolę jurorki w plebiscycie. Sztuka jest bliska jej sercu od zawsze i w różnych postaciach. Sama mocno jest związana z filmem i teatrem. Poza tym angażuje się w inicjatywy, które czuje i rozumie.

