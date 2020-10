Miała tylko 7 lat. Odebrali jej życie w Auschwitz

Muzeum Auschwitz pokazało zdjęcie małej Renee, która nie mogła być świadoma losu, jaki postanowili zgotować jej naziści. Rodzice najpewniej do ostatniej chwili chcieli chronić ją przed koszmarem wojny. Gdyby przeżyła, 18 października obchodziłaby swoje 83. urodziny. Życie zostało jej jednak brutalnie odebrane w momencie, gdy dopiero się zaczynało.

Najgorsze jest to, że Renee Stolowicz – urocze dziewczynka z kręconymi, ciemnymi włosami ze zdjęcia, była częścią grupy 1,5 mln żydowskich dzieci wymordowanych na rozkaz Adolfa Hitlera.

Dzieci w Auschwitz

Jak podaje Muzeum Auschwitz , na podstawie częściowo zachowanej dokumentacji obozowej i szacunków ustalono, że wśród 1,3 mln lub więcej osób deportowanych do obozu Auschwitz-Birkenau było około 232 tys. dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Liczba ta obejmuje ok. 216 tys. Żydów, 11 tys. Cyganów, co najmniej 3 tys. Polaków, ponad 1 tys. Białorusinów, znaczną liczbę Rosjan, Ukraińców i innych narodowości. Większość z nich została deportowana do Auschwitz wraz z rodzicami w ramach różnych akcji wymierzonych w całe grupy etniczne lub społeczne.