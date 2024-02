Miała wymianę zdań z Godek. "To tyle, jeśli chodzi o kłamstwa"

Katarzyna Kotula udostępniła na swoim profilu na X dane dotyczące pedofili w Polsce. Odnosząc się do słów Kai Godek, że to "lobby LGBT krzywdzi dzieci", napisała, że według ostatnich statystyk 99 proc. sprawców pedofilii to mężczyźni, których ofiarami padły dziewczynki. Godek już jej odpowiedziała.