Więzienie za nakłanianie do aborcji? Fundacja Kai Godek złożyła podpisy w Sejmie

Nowy projekt antyaborcyjny. Co oznacza w praktyce?

Osoby, które zgłosiły projekt, chcą, aby polskie prawo zostało zmienione, a w tym kodeks karny. W ich odczuciu ustawa ma chronić nienarodzone dzieci i karać tych, którzy informują o aborcji. Z projektu wynika, że za "nakłanianie" do aborcji będzie można trafić do więzienia na trzy lata. Natomiast w przypadku dopuszczenia się tego czynu w czasie "gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety" grozić będzie pozbawienie wolności do nawet ośmiu lat.