"Miałam wrażenie, że jestem służącą". Ujawnia prawdę o pracy w szpitalu

"Zwracam się do pań, abyście nabyły dodatkowych umiejętności jako kelnerki" - napisał do pielęgniarek prezes Centrum Medycznego Medyk w Rzeszowie dr Stanisław Mazur. Poszukiwał on obsługi podczas przyjęcia "dla świeżo upieczonych 140 lekarzy i najbliższych rodzin oraz władz miasta, województwa, uniwersytetu". "Może któraś znajdzie sobie wśród tych młodych lekarzy męża" - perswadował w wiadomości wysłanej do personelu.