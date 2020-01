Miały cesarskie cięcie. Według Marka nie mogą mówić, że urodziły

Cesarskie cięcie w wielu przypadkach ratuje życie zarówno matki, jak i noworodków. W wielu przypadkach kobiety nie mogą pozwolić sobie na poród naturalny. Marek ma wątpliwości odnośnie tej metody.

Poród to najważniejszy moment w życiu każdej kobiety. Cesarskie cięcie jest jedną z najczęściej wykonywanych operacji na świecie. Jeden z użytkowników forum WP Kafeteria założył wątek, w którym pyta, czy kobieta, która przeszła cesarkę, może powiedzieć, że urodziła. Jego zdaniem nie może.

Mężczyzna, który nie ma doświadczenia w porodzie i wypowiada się oceniając kobiety, od razu musi liczyć się z tym, że stanie w ogniu krytyki. Tak stało się również tym razem. Wiele kobiet zarzuciło mu, że wypowiada się w imieniu kobiet i nie wie, co one przechodzą.

Jedna z użytkowniczek napisała: "Kiedyś tez tak myślałam. Życie nauczyło mnie innego rozumowania. Zaczęłam rodzić naturalnie, skończyło się cięciem i ratowaniem dziecka i mnie. To mam mówić, że nie urodziłam dziecka? Miałam 15 godzin skurcze, 7 cm rozwarcia, gorączkę, dreszcze, ból nie do opisania".

Pojawiły się też ironiczne wypowiedzi stwierdzające, że jeśli kobieta miała cesarskie cięcie, nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego, nazywania się matką, a dziecko nie powinno obchodzić urodzin. Tak by to wyglądało idąc tokiem rozumowania forumowicza.