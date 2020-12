Michał Bajor pojawił się w mediach społecznościowych. Zamieścił piękne zdjęcie rodzinne

"Drodzy Moi! Zbliżają się Święta tak bardzo ważne dla wielu z Nas i to nie tylko ze względu na tradycję. Nie będą łatwe i aż tak radosne, bo nie będą beztroskie. A życzenia na Nowy Rok, tym razem będą pełne niepokoju, podwójnej nadziei, wyjątkowe. Odkąd pamiętam ten rozśpiewany Kolędami czas, zawsze wspominam go wśród Najbliższych, od Dziadków, przez Rodziców aż po Brata z Jego rodziną, no i moją Bratanicą Bogumiłą, której jestem ojcem chrzestnym" - czytamy pod postem.