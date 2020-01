WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Michał ma problem z dziewczyną. "Nasze wyjścia na dyskotekę kończą się awanturą" Michał jest ze swoją dziewczyną od roku. Para dobrze się dogaduje i planują wspólną przyszłość. Chłopak jest bardzo zakochany w swojej wybrance, jednak bardzo niepokoi go zachowanie dziewczyny podczas ich wspólnych wyjść. Kiedy jej o tym powiedział, postawiła mu ultimatum. Michał nie lubi chodzić ze swoją dziewczynką do klubu (123RF) Michał poznał swoją dziewczynę przez wspólną znajomą. Twierdzi, że to przypadek jak milion innych, jednak ich połączyło coś niezwykłego. Para świetnie dogaduje się w każdej kwestii. Po dwóch miesiącach zamieszkali razem, a po trzech adoptowali czworonoga. Michał potajemnie planuje nawet zaręczyny, jednak ciągle się waha. Kiedy myśli o ich wspólnych wyjściach do klubu ma pewne wątpliwości. " Moja dziewczyna dość często na imprezach w klubach całuje się z innymi dziewczynami. Twierdzi, że nie jest lesbijka, po prostu to lubi. Zupełnie jej to nie przeszkadza, że jest ze mną. Jak podoba jej się jakaś dziewczyna, to gada z nią i czasem do tego dochodzi. Nasze wyjścia na dyskotekę kończą się awanturą" – napisał na forum WP Kafeteria. Chłopak mówi, że rozmawiał ze swoją ukochaną. Powiedział jej wprost, że mu się to nie podoba, a takie pocałunki traktuje jak zwykłą zdradę. Dziewczyna miała na to jedną odpowiedź. "Ona twierdzi, że jak chcę z nią być, to muszę to zaakceptować" – dodał. Jego dziewczyna całuje się z innymi kobietami Internauci potraktowali historię Michała, jako żart. Większość nie uwierzyła, że chłopakowi może to przeszkadzać. Znaleźli się też tacy, którzy próbowali poradzić i wesprzeć chłopaka. "Musisz z nią porozmawiać. Przede wszystkim o jej orientacji, a potem powiedz jej wprost, że dla ciebie to zdrada. Może wtedy przejrzy na oczy, jeśli nie, to uważam, że to związek bez przyszłości" – doradził forumowicz. "To zwykła zdrada. Jeśli ona uważa inaczej, to ma ze sobą problem" – zauważył inny obserwator wątku. "Nie rozumiem osób, które piszą, że z dziewczyną to nie zdrada. To takie samo świństwo jak z facetem. Jeśli powiedziałeś, że ci to przeszkadza, a ona nie reaguje, to powinniście poważnie porozmawiać o przyszłości waszego związku" – doradziła internautka.