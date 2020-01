WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Meghan Markle karmi Archiego w określony sposób. Identyczną dietę wprowadzi córce Agnieszka Kaczorowska Meghan Markle wprowadziła Archiemu sposób odżywiania opary na metodzie BLW. Okazało się, że na identycznej diecie będzie córeczka Agnieszki Kaczorowskiej. Agnieszka Kaczorowska inspiruje się Meghan Markle (ONS.pl) Agnieszka Kaczorowska ogłosiła, że wkrótce rozszerzy dietę swojej córeczce. Dla małej Emilki wybrała identyczny sposób żywienia, jaki Meghan Markle wprowadziła Archiemu. Sprawdziliśmy, na czym polega. Agnieszka Kaczorowska wprowadzi córce nową dietę. Agnieszka Kaczorowska ogłosiła na swoim InstaStory decyzję o wprowadzeniu córce nowej diety. Dziewczynka ukończyła już 6 miesięcy i mama zamierza urozmaicić jej posiłki. Aktorka postanowiła, że zrobi to zgodnie z metodą BLW, czyli sposobem żywienia niemowląt, który stosuje także Meghan Markle. Metoda BLW polega na stopniowym odstawieniu dziecka od pokarmów mlecznym. Zgodnie z jej założeniem, należy pozwolić dziecku na samodzielne jedzenie już od pierwszego posiłku, w takich konsystencjach potraw, jakie są w rzeczywistości np. różyczki brokułów zamiast zupek brokułowych. Ten sposób żywienia opiera się w swoim założeniu na zaufaniu do dziecka i jego możliwości. Metoda ta nie jest zbyt popularna wśród rodziców, ponieważ wymaga dużo cierpliwości. Dzieci często jedzą rękami, bałaganiąc i zamieniając ten proces w zabawę. Zdaniem ekspertów jest to jednak jedna z najlepszych metod nauki jedzenia, która dodatkowo uczy dzieci samodzielności.