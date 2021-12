Michał Malitowski wspomina Żorę Korolyova. "Czułem się doceniony w jego obecności"

Michał Malitowski wspomina Żorę

Jedną z osób, która odniosła się do śmierci znanego tancerza jest Michał Malitowski, jeden z jurorów programu "Taniec z gwiazdami". Choć słynie on zazwyczaj z dość ciętych wypowiedzi, o Żorze powiedział same miłe słowa. Podkreślił także, że odszedł zdecydowanie za wcześnie.