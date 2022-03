Michał Piela z "Ojca Mateusza" schudł 30 kg. Oto jego sekret

Choroba stała się dla Michała Pieli impulsem do poważnych zmian nawyków żywieniowych. - Zwracam uwagę na to co jem, co piję. Unikam napojów gazowanych, zazwyczaj nie piję soków, a jeśli to naturalne, wyciskane. Częściej wybieram wodę, herbatę i kawę i Przestałem słodzić napoje - wylicza aktor, który w przeciągu zaledwie kilku miesięcy stracił aż 30 kg wagi.