Michelle Obama najbardziej podziwianą kobietą. Wygrała drugi raz z rzędu

Była pierwsza dama USA, Michelle Obama, po raz drugi została wybrana najbardziej podziwianą kobietą w USA. Wyniki za 2019 rok podał Instytut Gallupa, który przeprowadził badanie.

Michelle Obama – podziwiana pierwsza dama

W 2018 roku wydała autobiografię pt. "Becoming", czyli "stać się". "Pisanie 'Becoming' było głębokim osobistym doświadczeniem. Po raz pierwszy miałam przestrzeń, żeby uczciwie zastanowić się nad nieoczekiwanym torem, jakim moje życie podążało. W tej książce mówię o swoich początkach oraz o tym, jak mała dziewczynka z południowego Chicago znalazła swój głos i siłę, by walczyć o innych. Mam nadzieję, że moja podróż zainspiruje czytelników do odnalezienia odwagi, by stali się, kimkolwiek zechcą" – pisała Michelle Obama.