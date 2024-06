Za granicą już nie macają bułek. Wystarczyła taka zmiana

Klienci macający pieczywo bez środków ostrożności to plaga nie tylko w polskich sklepach. Za granicą opracowano jednak skuteczne metody, aby zminimalizować to zjawisko.

Jak sytuacja wygląda w Portugalii? Wszystkiego dowiadujemy się z nagrania, które pojawiło się na instagramowym profilu należącym do użytkownika "wixabloom". Pod opublikowanym postem wywiązała się dyskusja.

Dotykanie bułek gołymi dłońmi zdecydowanie nie należy do higienicznych zachowań. Z tego też względu w portugalskich sklepach pojawiła się metoda, która ma ukrócić ten nawyk.

Jak widzimy na nagraniu, wypieki są porozdzielane do poszczególnych przegródek, do których nie włożymy ręki. W każdym z pojemników znajduje się niewielki otwór i łopatka do podawania.