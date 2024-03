Sparodiowała pracowników sklepów. Internauci pękają ze śmiechu

Pewien fragment pokazuje klientkę przy kasie samoobsługowej, która czeka na pomoc pracownika sklepu. - Kocha, to poczeka - mówi przechodząca obok kasjerka. Innym razem, osoba robiąca zakupy pyta, czy niedostępny na sklepie produkt jest w magazynie. Autorka nagrania obiecuje to sprawdzić, znika za półkami, po czym... włącza telefon komórkowy i przegląda go, śmiejąc się pod nosem. Potem wychodzi z magazynu i informuje, że poszukiwanego produktu nie ma też na zapleczu.