Po nieudanym małżeństwie z Andrzejem Rynduchem przeprowadziła się do Warszawy, gdzie poznała Bogdana Czyżewskiego. Parę połączyła pasja do muzyki, jednak poróżniło podejście do dzieci. Rinn marzyła o macierzyństwie, podczas gdy Czyżewski nie chciał o nich słyszeć.