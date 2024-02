Mieszka na 43 metrach kwadratowych. Biel przełamują naturalne kolory

Marika Jóźwiak zdobyła grono fanów, dzięki współpracy z Dorotą Szelągowską na planie "Totalnych remontów Szelągowskiej". Jak mieszka sama popularna architektka? Choć jej przestrzeń nie należy do największych, widać, że właścicielka zadbała o każdy, nawet najmniejszy detal.

Biel, brązy i zieleń. Tak urządziła się Marika Jóźwiak

Pierwsze, co rzuca się w oczy, gdy patrzymy na salon architektki, to harmonijne połączenie kolorów. Marika Jóźwiak postawiła na jasne ściany i podłogi, które stanowią tło dla mebli i dodatków, które pojawiły się we wnętrzach.

Uwagę od razu przykuwają dwie brązowe kanapy, żyrandole w stylu boho oraz wszechobecna roślinność. Pokaźnych rozmiarów kwiaty doniczkowe sprawiają, że nawet gdy za oknem zima, w mieszkaniu można cieszyć się kawałkiem zieleni.

Z salonu widać też kawałek sypialni architektki - wszystko dzięki temu, że Jóźwiak zdecydowała się na dwuskrzydłowe przeszklone drzwi, które świetnie współgrają z wystrojem, a dodatkowo powiększają optycznie przestrzeń.

We wnętrzu Mariki nie zabrakło też miejsca na sztukę. Ściana obok kanap to istna galeria sztuki. Co więcej, obrazy zostały do siebie dobrane pod względem kolorystycznym, co sprawia, że wszystko układa się w piękną całość. Na ścianie został też sprytnie ukryty telewizor, który wtapia się w obrazowe tło.

Kolejną dekoracją jest niski, okrągły stolik kawowy. Choć nie jest duży, mieści wszystko, co trzeba - wazon z kwiatami i sezonowe ozdoby. Znajdzie się też miejsce na filiżankę kawy i ulubioną książkę. Umiejętne dobranie kolorów i mebli sprawia, że nawet na niecałych pięćdziesięciu metrach wszystko ma swoje miejsce. Dodatkowo naturalne barwy sprawiają, że we wnętrzu znacznie lepiej się odpoczywa.

