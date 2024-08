Mieszka w Holandii. "Mam wrażenie, że jestem drugiej klasy obywatelem"

Olga Mecking to Polka, która żyje na emigracji. Początkowo mieszkała wraz z mężem w Niemczech, a następnie postanowiła przenieść się do Holandii. W swoim felietonie dla "The Guardian" dziennikarka napisała, jak Zachodnia Europa traktuje ludzi ze Wschodniej części kontynentu.

Zanim zdecydowała się przenieść za granice, miała wrażenie, że jest "modelową Europejką". Olga Mecking wychowywała się z dziadkami dyplomatami oraz ojcem, który sam dorastał w Lyoncie, dzięki czemu "nauczył się doceniać dobre jedzenie i wino".

Oprócz tego dziennikarka zwróciła uwagę, że to spowodowało, że jej ojciec przedkładał kulturę zachodnioeuropejską nad polską. W swoim tekście dla "The Guardian" Mecking zaznacza też, że jej matka przez pewien czas była emigrantką po amerykańskiej szkole w Hadze. To wszystko jednak blednie, gdy weźmie się pod uwagę, jak zachodnioeuropejskie kraje traktują sąsiadów ze Wschodu.

Mówi pięcioma językami, wciąż "nie pasuje"

Olga Mecking w swoim felietonie zauważa, że wielu Europejczyków traktuje osoby, mieszkające we wschodniej części kontynentu jako tych "drugiej kategorii". Mimo że sama posługuje się pięcioma językami, jest postrzegana przez innych, jako "gorszej kategorii".

"Znalazłam się na przyjęciu i słuchałam Niemca, który mówił mi, że jestem tam tylko po to, by mieć dzieci i żyć z zasiłku" - napisała dziennikarka dla "The Guardian", wspominając studenckie czasy.

Mimo upływu lat, według Mecking wciąż istnieje lęk Europejczyków z Zachodu. . "Inną powszechną obawą jest to, że wszystkie kobiety z Europy Wschodniej są prostytutkami" - dodała dziennikarka, przywołując inną historię.

Kiedyś, podczas nauki angielskiego w Brighton, poszła z przyjaciółmi do sklepu z płytami. Właściciel sklepu, żartując, powiedział: "Och, jesteście Polkami. To pewnie jesteście tancerkami na rurze". Chociaż w tamtym momencie próbowała to zignorować, później zdała sobie sprawę, że jego komentarz nie był tylko niestosownym żartem. Nie tylko fetyszyzował je, ale także powielał krzywdzący stereotyp Polek jako pracownic seksualnych. To doświadczenie było szczególnie bolesne, ponieważ miały wtedy zaledwie 18 lat.

Polska dziennikarka mieszkała nie tylko w Anglii oraz w Niemczech. Przeprowadziła się do Holandii, gdzie spotkała się z podobnymi sytuacjami. To tylko pokazuje, jak wielką niechęcią żyją Europejczycy z Zachodu.

"Kiedy moja najstarsza córka miała dwa lata, a jej siostra była zaledwie niemowlęciem, pewna Holenderka wezwała policję, ponieważ usłyszała, jak mówię do dzieci po polsku. Później niania w żłobku poprosiła trójkę polskich dzieci w grupie, w tym moją najstarszą córkę, aby nie mówiły do siebie w swoim języku" - wyznała w swoim felietonie.

Dziennikarka zwraca uwagę, że kiedy skarży się na dyskryminację, często słyszy, że powinna być wdzięczna za to, co Unia Europejska zrobiła dla Polski, wskazując na przykład na poprawę infrastruktury drogowej. Mimo że docenia te pozytywne zmiany, martwi się o swoją przyszłość w Holandii, zwłaszcza że rządzi tam antyimigracyjna Partia Wolności Geerta Wildersa. Mecking podkreśla, że partia ta otwarcie wyraża niechęć nie tylko wobec muzułmanów, ale także wobec mieszkańców Europy Wschodniej.

Jej artykuł wywołał poruszenie w sieci

Tekst Mecking spowodował zagorzałą dyskusję w mediach społecznościowych. Wiele osób zauważyło, że opis Europejczyków ze Wschodu zgadza się również w ich przypadku.

"Mieszkałam w Niemczech o zdecydowanie czułam się, jak wyrzutek. Myślę, że taka jest natura Europy. Jeśli nie urodziłeś się w kraju, w którym mieszkasz, będziesz outsiderem" - czytamy na Facebooku.

Artykuł spotkał się również z krytyką. Jeden z internautów wyraził zdziwienie, że został opublikowany, zarzucając autorce brak analizy i skupienie się na przechwałkach. Stwierdził, że większość imigrantów czuje się jak obywatele drugiej kategorii, albo wręcz przeciwnie - czasami uważa, że nie pasuje do społeczeństwa.

Inny komentujący podzielił się negatywnym doświadczeniem z Polakami, którzy mieli go prześladować podczas studiów z powodu jego pochodzenia z Birmy i posiadania stypendium. Uważał, że Polacy czuli się lepsi, bo zarabiali więcej od niego jako studenta.

