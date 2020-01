Wyjechał z Polski za chlebem. Wrócił na święta i drażni go tu wszystko

"Na co dzień mieszkam za granicą. Do Polski zjeżdżam średnio raz na kilka miesięcy. Polska nie jest krajem dla mnie" – wyznał jeden z forumowiczów. A następnie wyjaśnił przyczyny tego, że nie czuje się tu jak w domu.

Polacy na emigracji często przyzwyczajają się do panujących na Zachodzie warunków życia i choć wielu mówi, że mimo wszystko kiedyś chcieliby wrócić do Polski, to są też tacy, którzy za ojczyzną nie tęsknią. Wśród nich znalazł się jeden z użytkowników forum WP Kafeteria, który wrócił do Polski na święta i utwierdził się w przekonaniu, że nie chce mieć z tym krajem zbyt wiele wspólnego.