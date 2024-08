Gdy zauważysz, trzymaj się z daleka. Zdjęcie z Wielkopolski

Kolczak zbrojny to gatunek pająka z rodziny zbrojnikowatych. Występuje w południowej i środkowej Azji, a także w Europie. Dotychczas można było spotkać go głównie w cieplejszych krajach, takich jak Turcja, Portugalia, Hiszpania czy Włochy. Z powodu zmian klimatycznych pojawił się też w Polsce.

Kolczak zbrojny zadomowił się w Polsce. Ostatnio pojawił się w Międzychodzie, o czym poinformowały "Wieści Międzychodzkie". "Spotkała go w swoim ogrodzie nasza czytelniczka z Międzychodu. To kolczak zbrojny (Cheiracanthium punctorium) – pająk z rodziny zbrojnikowatych, podobno najbardziej jadowity pająk żyjący w Polsce" - poinformowano.

Kolczak zbrojny to pająk średnich rozmiarów. Osiąga od 7,5 do 15 mm, przy czym samica jest większa od samca. Może mieć zielonożółte, brązowe bądź czerwone ubarwienie. Posiada cztery pary długich odnóży. Zamieszkuje ciepłe, otwarte tereny porośnięte wysoką trawą i krzewami. Żyje na łąkach, skrajach dróg, nasypach kolejowych, a także w ogrodach.

