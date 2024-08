Mieszka w wiosce olimpijskiej. Pokazuje, jak musi zasłaniać okna

Brak zasłon w oknach wioski olimpijskiej wywołał spore poruszenie. Wiele zawodników skarży się, że jasne światło wpadające do pokojów uniemożliwia im odpoczynek i sen, a także odziera z prywatności. Niektórzy znaleźli na to sprytne rozwiązania.

Olimpiada, największe święto sportu, które przyciąga najlepszych sportowców z całego świata, powinna być miejscem rywalizacji na najwyższym poziomie, ale i komfortu dla tych, którzy przez lata przygotowują się do tego wydarzenia. Niestety, rzeczywistość w wiosce olimpijskiej często odbiega od oczekiwań, co staje się przyczyną frustracji i, co gorsza, wpływa na przygotowanie zawodników do ich zmagań.

Rozczarowanie sportowców

Warunki mieszkaniowe w wiosce olimpijskiej w teorii powinny zapewniać sportowcom komfort niezbędny do koncentracji i odpoczynku. Jednak rzeczywistość często okazuje się inna. Głośne skargi dotyczące jakości jedzenia, braku zasłon w oknach czy surowego mięsa zalały media społecznościowe, pokazując skalę problemów, z jakimi borykają się sportowcy.

Jednym z najczęściej poruszanych tematów jest jakość jedzenia. Sportowcy skarżą się, że serwowane posiłki nie spełniają ich standardów pod względem konsystencji i smaku. Często są one niedogotowane, a mięso bywa wręcz surowe. Niedobory jedzenia również nie pomagają w tej sytuacji, zmuszając zawodników do szukania alternatyw poza wioską olimpijską.

Zasłania okna ręcznikiem

Brak zasłon w oknach to spory problem. Dla sportowców odpowiedni sen jest kluczowy. Brak prywatności również stanowi duży dyskomfort, uniemożliwiając normalne funkcjonowanie w pokojach. Amerykańska siedmioboistka Chari Hawkins znalazła na to sposób, wieszając na oknie czarny ręcznik, co choć trochę poprawia sytuację.

Pomysłowość sportowców nie zna granic. Inna reprezentantka USA, pływaczka Mariah Denigan, poszła o krok dalej, używając folii aluminiowej do zaciemnienia pomieszczenia i obniżenia temperatury w pokoju.

Filmiki stały się viralowe, a internauci zaczęli ochoczo komentować całą sprawę.

"Brak klimatyzacji i zasłon zaciemniających? Zasłony zaciemniające przynajmniej zatrzymałyby chłodne powietrze. Co się tam dzieje?" - pyta jeden z internautów.

"Francja dosłownie próbuje zdobyć złote medale, upewniając się, że nikt inny nie śpi prawidłowo" - stwierdził żartobliwie inny.

