Dzieci z plastikowymi karabinami stoją na podwórkach Chersonia. "Pilnujemy tu Ukrainy!"

Dzieci wyszły na podwórka

- Mój syn nie był na podwórku z osiem miesięcy. Bałam się go wypuszczać. Rosjanie byli nieprzewidywalni, nigdy nie wiedzieliśmy, co im strzeli do głowy - mówiła PAP jedna z matek. Ostatnio dzieci na chwilę opuściły swoje domy, by powitać ukraińskich żołnierzy. Na widok samochodów wojskowych dwóch chłopców stojących przed blokiem salutowało i wykrzykiwało - Sława Ukrainie!