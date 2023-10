Mieszkania niedaleko windy budzą wiele obaw. Czy słusznie?

Winda w nowym budownictwie ma jeden minus

W przypadku nowych budynków, mieszkania znajdujące się niedaleko windy, nie powinny być powodem do zmartwień. Tego rodzaju nieruchomości powstają według innych standardów, wykorzystując nowoczesne technologie, które zapewniają maksymalne wyciszenie szybu windowego. W rezultacie nie usłyszysz otwierania i zamykania drzwi, ani głośnego hamowania. Potencjalnym zmartwieniem są jednak głośne komunikaty głosowe, informujące o danym piętrze. Nie są one jednak używane we wszystkich windach, dlatego warto mieć to na uwadzę przy wyborze mieszkania. Warto pamiętać, że mieszkańcy mogą zasugerować zarządcy wyłączenie komunikatów.