Uczniowie są przeciążeni? "To jedna wielka gonitwa z programem"

Agata (imię zmienione – przyp. red.) ma syna, który chodzi do ósmej klasy. Kobieta nie może się nadziwić, jak intensywna stała się nauka. - Syn nie ma czasu na hobby. Ale trudno się dziwić, skoro ma 42 godziny lekcyjne tygodniowo, a do tego dochodzą prace domowe, nauka, lektury i coraz większe wymagania – opisuje. - To jedna wielka gonitwa z programem.