Mija rok od tragedii w Andrychowie. Jest decyzja prokuratury

Wciąż trudno uwierzyć, że 14-letniej dziewczynce, która źle się poczuła w centrum miasta, nikt nie pomógł. Natalia zmarła 28 listopada 2023 roku. Zasłabła w drodze ze szkoły do domu i zadzwoniła do ojca. Nie wiedziała, gdzie jest. Mężczyzna od razu powiadomił o sprawie policję. Funkcjonariusze mieli rozesłać specjalny komunikat do mediów o 13:35, jednak ogłoszenie wycofano po kilku minutach. Natalia zmarła w szpitalu.