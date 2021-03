Miłość Ewy Kasprzyk. Aktorka planuje ślub z przytupem

Rozwód udało się aktorce utrzymać w tajemnicy przed mediami przez wiele miesięcy. Po 36 latach związku małżeńskiego, postanowili z Jerzym Bernatowiczem go ostatecznie zakończyć. Choć aktorka zarzekała się, że teraz poświęci się podróżom, karierze i dbałości o relację z córką, nie przypuszczała, że trafi ją strzała amora.

Ewa Kasprzyk planuje ślub

Nie dość, że Ewa Kasprzyk ma nowego partnera, o czym poinformowała za pośrednictwem telewizji śniadaniowej, to również planuje z nim zawrzeć związek małżeński. Na antenie TVN wyznała, że ślub odbędzie się za granicą, podobnie jak zaręczyny. Najprawdopodobniej para uda się do Republiki Południowej Afryki lub Mozambiku, aby powiedzieć sobie sakramentalne "tak". – Czekamy na otwarcie granic i na potwierdzenie tego, że będzie to możliwe – zdradziła Ewa Kasprzyk.