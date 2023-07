Mini idzie w odstawkę? Na weselach rządzi inny fason sukienek

Zaproszenie na wesele często powoduje, że w podskokach pędzimy do sklepu po nową sukienkę. Wiele z nich okazuje się tylko "jednorazową kreacją". Dlatego szukając sukienki na wesele, warto zdecydować się na model, który sprawdzi się nie tylko na większe wyjście, ale i na co dzień. Inspiracji możecie poszukać u polskich celebrytek, które w tym sezonie stawiają na sukienki o długości maxi. Mini to już przeżytek?