Minister Jarosław Sellin o feministkach. Polityk ostro ocenia ostatnie wydarzenia w kraju

"To będzie wyjaśniane przez samą policję. Ale proszę pamiętać, że policjanci to są też funkcjonariusze publiczni. Tak jak posłowie. Agresja wobec nich i nieprzestrzeganie ich poleceń, to jest przeszkadzanie w pracy funkcjonariusza publicznego. Poseł ma prawo do wykonywania swoich obowiązków tak jak je rozumie i jak jest opisane w prawie. I tak samo policjant. I nikt nie ma prawa mu przeszkadzać" - dodał Sellin podczas rozmowy.