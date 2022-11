Miss bikini poleciała do Kataru. Zdziwiła się, gdy poszła na basen

Zasady ubioru w Katarze. Za to grożą wysokie grzywny

Katarczycy zwracają uwagę na to, w co ubrana jest kobieta. Zgodnie z obyczajami powinna mieć zasłonięte ramiona oraz kolana. Tradycyjny muzułmański ubiór dotyczy tylko mieszkanek Kataru, które wyznają islam. Wielu kibiców, tuż przed wylotem do Dohy, było przekonanych, że zasłanianie ciała obowiązuje w każdym miejscu w kraju. Okazuje się, że są pewne wyjątki.