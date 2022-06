Miss Polonia odcina się Krystynie Pawłowicz. Riposta jest jednoznaczna

Niedawno Krystyna Sokołowska odniosła się do wypowiedzi Pawłowicz. W programie "Onet Rano" Beata Tadla spytała tegoroczną Miss Polonia, jak się czuje, kiedy dociera do niej takie zdanie ze strony osoby publicznej. - Czy ty to ignorujesz, czy jednak masz ochotę odwdzięczyć się pięknym za nadobne? - zapytała dziennikarka "Onet Rano".