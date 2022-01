- Nic nie zastąpi edukacji bezpośredniej - mówił w programie WP Newsroom Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Młodzież, która porusza się po ulicach miast nie trzyma dystansu, nie izoluje się. Gdyby szkoły zostały wsparte w procesie bardzo ostrego reżimu sanitarnego, to byłbym za tym, by szkoły wróciły do normalnego trybu.