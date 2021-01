Młynarska ma dwie teściowe. Wyznaje, co o tym sądzi

Wszyscy znamy złośliwe żarty o teściowych i synowych. Często jest w nich ukryte co najmniej ziarno prawdy. Matki mają problem z tym, by zaakceptować wybrankę swojego syna. Z tego rodzić się mogą różnego rodzaju konflikty. Jak się okazuje, w rodzinie Agaty Młynarskiej w ogóle nie ma tego problemu, chociaż gwiazda ma nie jedną, a dwie teściowe.

Młynarska o teściowych: "Jestem szczęściarą"

- To zdjęcie jest symboliczne – pisze Agata Młynarska. - Są na nim moje dwie teściowe - babunia Grażynka (z ciemnymi włosami) - mama mojego pierwszego męża oraz babcia Reginka (z jasnymi włosami) - mama mojego męża Przemka, z którym tworzymy rodzinę od blisko 10 lat. Między paniami Tata Janek, czyli Dziadziuś Jan Kieniewicz. Mówimy do niego Tato, mój mąż też. Dziadkowie nie mieli najmniejszego problemu, by zasiąść razem przy stole – wyznaje.