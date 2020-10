Paulina Młynarska grzmi w sieci. Opublikowała wymowne zdjęcie ze strajku kobiet

Wymowne zdjęcie kobiety ze strajku w Warszawie

- Skopiowałam od Elżbiety Korolczuk. "Już słyszę głosy, że po co te cycki, że to przesada, a bo szkodzi protestom...". No więc idźcie się wyspać albo nie w******ajcie. W XIX w. mógł facet namalować babę z cyckami, a jak kobieta (a konkretniej Karolina Micuła) SAMA decyduje jak protestować, wciela się, a potem staje symbolem, to wielkie ZNIESMACZENIE. Powtarzam, idźcie się wyspać, bo mnie w****cie - napisała na Instagramie dziennikarka.