Mniej religii w szkołach. Katarzyna Lubnauer ujawnia szczegóły

W rozmowie z TOK FM Katarzyna Lubnauer podkreśliła, że zmiany w tej sprawie wymagają nowelizacji trzech różnych rozporządzeń. Obecnie resort pracuje nad rozporządzeniem o ocenianiu uczniów. Ma z niego zostać usunięta wzmianka dotycząca religii oraz etyki, co będzie oznaczało, że oceny z tych przedmiotów nie będą się wliczać do średniej. - Muszą być stworzone równe warunki dla wszystkich uczniów - zaznaczyła wiceministra edukacji. Polityk dodała, że pomysł niewliczania do średniej oceny z religii nie był konsultowany z Episkopatem.