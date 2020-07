Mochi skin. Japoński trend, który podbija Instagram

Glass skin to trend, który podobnie jak mochi skin, do Europy przybył z Azji. Polki pokochały japońską modę na idealnie nawilżoną i pełną blasku skórę, która przypomina taflę szkła. Teraz jednak trendy odwracają się o 180 stopni i furorę na Instagramie robi mochi skin. Mochi to tradycyjny japoński deser - okrągłe "ciastko" zrobione z mąki ryżowej, wypełnione pastą z fasoli lub lodami. Ma ultraprzyjemną fakturę, jest mięciutkie, ale sprężyste i idealnie gładkie, choć aksamitne w dotyku. Taka ma być też mochi skin.