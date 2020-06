Koreański makijaż. Czy wiesz jak uzyskać efekt glass skin na twarzy?

Koreański makijaż – zadbaj o cerę

Jak już wiesz, Azjatki słynną ze wspaniałej skóry twarz. Korzystanie z wieloetapowych rytuałów wspomaga utrzymanie efektu nieskazitelnej cery. Jeśli marzysz o koreańskim makijażu, musisz zapewnić sobie idealną pielęgnację , co oznacza korzystanie z kremów z wysokim filtrem, aby zapobiec powstawaniu przebarwień oraz opalenizny . Gdy perfekcyjnie nawilżysz i odżywisz skórę, możesz przejść do dalszych etapów.

Koreański makijaż – glass skin i rumieńce

Do koreańskiego makijażu wykorzystuje się krem BB, natomiast ewentualne niedoskonałości zakryj rozświetlającym korektorem. Użyj pudru transparentnego, ale wyłącznie pod oczami i na strefie T. Chcąc uzyskać glass skin, nałóż na kości policzkowe, łuk kupidyna i w wewnętrznych kącikach oczu rozświetlacz. W koreańskim makijażu nie ma miejsca na bronzer, za to chętnie wykorzystywany jest lekki róż, aby dodać świeżości cerze. Nałóż go tuż pod rozświetlaczem, ale przy okazji rozetrzyj w stronę środka twarzy.