Mocny wpis Donatana. Komentuje wsparcie dla artystów

Donatan o rządowych dotacjach

- Teraz, kiedy rząd wstrzymał wypłaty dla "artystów" każdy napisze, że on by nie chciał i nie brał i gardzi tym, a jak ogłosili, że rozdali 400 milionów, to mi się telefon urywał z pytaniami "gdzie to można zgłosić?, "jeszcze można? Ja nie wiedziałem, co trzeba zrobić?" Hahahahah. Swoją drogą mistrzowsko rząd pozamiatał krzykaczy, złapał ich na haczyk mamony, podzielił i skłócił świat muzyczny, teraz ludzie też nienawidzą chciwych artystów. Nikt im nie będzie wierzył w antyrządowe deklaracje, skoro tak grzecznie wyciągali ręce po kasę. Socjotechnika 10/10 szanuję! - napisał Donatan na Facebooku.