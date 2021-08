Mocny wpis Karoliny Korwin-Piotrowskiej. Gorzkie słowa na temat Polski i pomocy uchodźcom

''Smutne, ale niestety prawdziwe podsumowanie''

- No chyba, ze jako ostentacyjnie wierzący, turbo rozmodlony i hiper katolicki, kochający każdego bliźniego kraj narodu wybranego, kochający wszystkich, no może z wyjątkiem LGBT, ofiar księży pedofilów, dzieci niepełnosprawnych, chorych terminalnie, chorych psychicznie, Żydów, ludzi o innym kolorze skóry, ludzi o innej wierze, nie wpuścimy ich. Bo Polska jest dla Polaków. I Polacy bardziej potrzebują pomocy. Tako rzecze śmietnikowa pato husaria. Modląca się do Żyda i jego matki, też Żydówki. Nie ma za co - dodaje na koniec.